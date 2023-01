Calciomercato | la richiesta di De Zerbi | un suo ex giocatore al Brighton!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roberto Desta vivendo un buon momento al comando del Brighton: arrivato sulla panchina inglese nello scorso settembre per sostituire Potter, il tecnico italiano ha risollevato la squadra dell’East Sussex, portandola all’ottavo posto in classifica. Per Desono arrivati anche risultati che attestano le sue qualità tecniche, come le vittorie con Chelsea e Liverpool, due squadre di alto livello. Brighton, Devuole un suo ex: Mykola Matviyenko dello Shaktar! Mykola Matviyenko Shakhtar Ilinvernale non ha regalato forti emozioni: in Premier, il club che più si è messo in mostra è stato il Chelsea. Anche Devorrebbe rinforzi nella sua rosa, e ha fatto unaparticolare alla sua società: come riporta anche Fabrizio Romano con un ...