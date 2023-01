Calciomercato Genoa | sirene inglesi per un titolarissimo | le ultime

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) In piena lotta per centrare la promozione diretta in Serie A a distanza di un anno dalla retrocessione in cadetteria. Il Grifone è attualmente a braccetto con la Reggina al secondo posto della graduatoria dietro all’inarrestabile battistrada Frosinone. Uno dei punti forti della compagine attualmente guidata da Alberto Gilardino è Radu Dragusin, difensore centrale arrivato in estate dalla Juventus. Le prestazioni del romeno hanno già attivato le opzioni per il riscatto in favore dei rossoblù: ildel, quindi, dovrebbe acquisire le prestazioni sportive di un calciatore che è cercato, insistentemente, dalla Premier League., Dragusin piace in Premier League: “Ilacquisterà il difensore” (Credit foto – pagina FacebookCFC)“Dopo la ...