Calcio | Udinese | ' consulenza specialistica al ginocchio destro per Deulofeu'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Udine, 25 gen. - (Adnkronos) - "comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al, avvertiti da, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad unaper valutare l'iter di recupero". Così l'in una nota sulle condizione del suo attaccante Gerard

20.45 ORSATO TEGONI - BACCINI IV: RAPUANO VAR: DI PAOLO AVAR: MAGGIONI- H. VERONA Lunedì 30/01 h. 20.45 PAIRETTO ZINGARELLI - TRINCHIERI IV: MERAVIGLIA VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI...IBARRA Johan Felipe (Cremonese) TERZA SANZIONE AKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli) BOURABIA Mehdi (Spezia) BRADARIC Domagoj (Salernitana) DZEKO Edin (Internazionale) EHIZIBUE Kingsley Osezele () ...

L'Udinese chiude il primo acquisto di gennaio, dal Genk è in arrivo Diawara TuttoUdinese.it

Calcio: Udinese; Sottil: Europa Pensiamo gara dopo gara La Sicilia

Il retroscena di Policano: “Kvaratskhelia Nel 2018 lo avevamo già valutato all’Udinese” Tutto Napoli

Calciomercato Torino, Makengo resta l’alternativa a Ilic da tenere calda Toro News

In casa Udinese, c'è ansia per le condizioni fisiche di Gerard Deulofeu: l'Udinese, in un comunicato annuncia fastidi al ginocchio ...Sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere Napoli-Roma, big match della 20/a giornata di Serie A in programma domenica 29 gennaio. Aureliano arbitrerà invece Juventus-Monza, mentre Milan-Sassuolo è stata ...