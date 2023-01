Calcio | Serie A | Orsato arbitra Napoli-Roma e Colombo Lazio-Fiorentina

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), 25 gen. - (Adnkronos) - Danieleè l'arbitro chiamato a dirigere il big match della ventesima giornata diA tra, in programma domenica 29 gennaio al 'Maradona'. Andreadirigerà invecein programma sempre il 29 gennaio ma alle ore 18 allo stadio Olimpico di

A - 20GIORNATA - 29/01Bologna - Spezia (27/01, ore 18.30) arbitro: Massimi di Termoli Lecce - Salernitana (27/01, ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia Empoli - Torino (28/01, ore 15) arbitro: ...Le designazioni arbitrali della ventesima giornata del campionato diA 2022/2023 . Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Daniele Orsato della sezione di Schio per dirigere il big match tra Napoli e Roma che si disputerà domenica sera allo Stadio ...

Serie A: Lazio-Milan in campo stasera alla 20:45 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Lazio-Milan 4-0: poker biancoceleste, Sarri vola terzo Corriere dello Sport

Calcio, Serie A: Lazio-Milan 4-0, dominio biancoceleste. Campionato finito OA Sport

Serie A - Caso plusvalenze, Osimhen: procura chiede altri 6 mesi per le indagini. Cosa rischia il Napoli Eurosport IT

Napoli, visto chi c'è Visita a sorpresa a Castel Volturno Corriere dello Sport

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – Daniele Orsato è l’arbitro chiamato a dirigere il big match della ventesima giornata di Serie A tra Napoli e Roma, in programma domenica 29 gennaio al ‘Maradona’. Andrea ...L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 20ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma a partire da venerdì 27 ...