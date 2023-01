Calcio | Serie A | Orsato arbitra Napoli-Roma | Aureliano per Juve-Monza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sarà Danieledi Schio a dirigere, big match della 20/a giornata diA in programma domenica 29 gennaio.arbitrerà invecentus-, mentre Milan-Sassuolo è stata assegnata a Giua. Queste le designazionili della 20/a giornata di campionato. Bologna-Spezia (venerdì 27/1 h. 18.30, Massimi), Lecce-Salernitana (venerdì 27/1 h. 20.45, Massa), Empoli-Torino (sabato 28/1 h. 15, Marcenaro), Cremonese-Inter (sabato 28/1 h. 18, Mariani), Atalanta-Sampdoria (sabato 28/1 h. 20.45, Doveri), Milan-Sassuolo (h. 12.30, Giua),ntus-(h. 15,), Lazio-Fiorentina (h. 18, Colombo),(h. 20.45, ...

"Se è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze perché pensano di aver trovato elementi nuovi, è altrettanto vero che bisognerebbe riaprire Calciopoli, una ferita che non si rimargina ancora ne ...

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato otto giocatori per un turno dopo la 19/a giornata di Serie A. Si tratta di Milan Skriniar ...