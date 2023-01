Calcio | Serie A | gli arbitri della ventesima giornata

BERGAMO - Non arrivano notizie confortanti sul fronte Palomino per l' Atalanta di Gasperini . Il 33enne difensore argentino è stato costretto a dare forfait al 15' del primo tempo della gara dell'...ROMA - Attraverso un comunicato l' AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 20ª giornata del Campionato diA 2022/23 in programma nel prossimo weekend. Il match clou sarà Napoli - Roma di domenica sera. A dirigere la gara al Maradona ci sarà l'arbitro Orsato . A Colombo Lazio - Fiorentina , a Mariani ...

Serie A: Lazio-Milan in campo stasera alla 20:45 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Lazio-Milan 4-0: poker biancoceleste, Sarri vola terzo Corriere dello Sport

Sprofondo Milan, ecco come si è rotto il giocattolo. Maldini "in campo" per salvare gli 80 milioni della Cham… la Repubblica

Serie A - Caso plusvalenze, Osimhen: procura chiede altri 6 mesi per le indagini. Cosa rischia il Napoli Eurosport IT

Napoli, visto chi c'è Visita a sorpresa a Castel Volturno Corriere dello Sport

Serie A – Una super Lazio si merita un 10. Napoli dominatore del campionato, a +12 su un Milan in crollo verticale. Cade anche l'Inter.Episodi inquietanti nel weekend, tra serie D ed Eccellenza. Aggredito a Scandicci l'allenatore del Real Forte Querceta. Minacciati e insultati i tifosi della Rondinella che avevano seguito la squadra ...