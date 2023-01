Calcio | Montali | ' -15 alla Juve? Io chiamato per calciopoli | ora servono idee chiare e mentalità vincente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Io sono statontus quando c'è statapoli. Ero l'unico uomo di sport, insieme a Tardelli che poi se ne è andato. Partivamo da una penalizzazione di -19 in Serie B, quindi ci vogliono, persone in società che abbianoe sappiano cosa sono le leve da azionare nel mondo dello sport". Lo ha detto Gian Paolodirettore generale della Ryder Cup di golf e componente del CdA dellantus dal 2006 al 2009 all'Adnkronos sulla penalizzazione di 15 punti ai bianconeri per la questione legata alle plusvalenze.