Calcio | Milan | lesione al muscolo rotatore dell' anca sinistra per Tomori

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)o, 25 gen. - (Adnkronos) - Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore delFikayohanno evidenziato ladi un. Il 25enne inglese sarà rivalutato tra 7 giorni, ma quasi certamente non ci sarà per il derby del 5 febbraio. Buone notizie invece per Davide Calabria, che ha subito solo una botta, mentre Theo Hernandez è pronto a rientrare in gruppo

Il dato più inquietante, fra le varie sberle che consegna la partita di ieri, forse è questo: ilnon subiva almeno quattro gol senza segnare in una gara di campionato dal 5 - 0 di Atalantadel dicembre 2019. Le analogie con quel giorno sono drammaticamente molte, osservando quei novanta minuti e quelli con la Lazio. Iltre anni fa trovò poi la forza di risorgere dalle ...... Paganessi FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanenti Serie A La classifica di Serie A a fine girone d'andata Fine del girone d'andata del campionato: il Napoli è in fuga a +12 sulla seconda, il, ko ...

Roma come Bergamo: Milan vergognoso! Ma perché quella formazione! Si sapeva che… Milan News

Milan in caduta libera e Napoli a +12: altro che scudetto, Pioli deve guardarsi le spalle CalcioNapoli24

Milan, problemi all'anca per Tomori: è a forte rischio per il derby - Sportmediaset Sport Mediaset

Alessio Romagnoli si è preso la sua rivincita più bella. Scaricato dal Milan in estate, ha ritrovato la felicità alla Lazio, la sua squadra del cuore. Il numero 13 non ha mai fatto nulla per ...Ma perché non pensare che resti all'Inter e il Milan vada a costruire un nuovo stadio per esempio a Sesto". Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, candidata civica alle regionali in Lombardia con il ...