Cagliari – SPAL | la prevendita per il settore ospiti dell’ “Unipol Domus”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È attiva laper ildello Stadio “” di, in vista del matchche si giocherà venerdì 27 gennaio alle ore 20:30. La capienza massima è di 415 posti ed il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per ilè di € 16,00 (esclusi i diritti di). Ladedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà giovedì 26 gennaio alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Svanito oramai quasi certamente il ritorno in rossoblù di Radja Nainggolan, prossimo ad accasarsi alla, ilguarda altrove in cerca di rinforzi da regalare a Claudio Ranieri. Su suggerimento dello stesso tecnico romano, il club sardo avrebbe spostato le proprie attenzioni su un giocatore ...Ilpensa ad uno scambio Falco - Farias col Benevento. I sardi monitorano ancora la pista Nainggolan che sembrapiù vicino allain questo momento. CALCIOMERCATO SERIE C - L'Avellino su ...

Cagliari Spal, Pavoletti verso il forfait: chance dal 1' per Griger Cagliari News 24

Cagliari, Ranieri: "De Rossi diventerà un ottimo tecnico. La SPAL è squadra ostica, ho i dati" TUTTO mercato WEB

Dalle trasferte a Cagliari mai una gioia per la Spal TUTTO mercato WEB

Cagliari-SPAL dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal Italia

Il tecnico chiama a raccolta i tifosi: «Arrivare in A sarebbe bello, per farlo dobbiamo stare tutti dalla stessa parte» ...Per la sfida fra Sudtirol e Reggina è stato invece designato Michael Fabbri di Ravenna, Genoa-Pisa è stata affidata a Manuel Volpi di Arezzo.SERIE B - 22^ GIORNATA - 28/01 - ORE 14 Cagliari - Spal (27 ...