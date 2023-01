Bundesliga 2022 2023 | l’Union Berlino vince ancora | il Bayern capolista è a soli tre punti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Successo preziosissimo del, che batte il Werder Brema nella diciassettesima giornata della. La formazione della capitale, grazie ai trearrivati nella trasferta infrasettimanale, accorcia sulMonaco, ora distante solamente tre lunghezze. Decisive le reti di Janik Haberer e Kevin Behrens, che rispondono al gol segnato dopo 13 minuti da Amos Pieper per i padroni di casa. Finisce in pareggio lo scontro diretto per la Champions League tra Friburgo ed Eintracht Francoforte, che impattano sull’1-1: a segno Randal Kolo Muani per i padroni di casa, pareggia Matthias Ginter a inizio ripresa per la formazione ospite. Successo importante per l’Augsburg, che ha la meglio per 1-0 sul Borussia ...