Brutto incidente a Pomezia | auto “abbatte” un palo | paura in strada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)pochi minuti fa a, nel quartiere Campo Jemini. Qui, lungo Via delle Orchidee, laprincipale che attraversa la zona, un’è rimasta coinvolta in unsinistro. Nell’impatto, molto violento, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, unè stato abbattuto ed ha danneggiato la recinzione a perimetro di un’abitazione. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di. Presente anche un mezzo del 118 e un’medica. Lo schianto ha attirato l’attenzione dei residenti e in molti sono scesi inper capire cosa stesse succedendo. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto di Adriano Morelli su Il Corriere della Città.