Brutte notizie per il Milan | confermata la lesione per un titolarissimo di Pioli | Derby a forte rischio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Piove sul bagnato in casa. Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, sono arrivati gli esiti degli esami strumentali per Tomori. Il difensore rossonero ha riportato unadi un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Per Calabria, invece, dovrebbe trattarsi solo di unacontusione. Foto: Getty LazioTomori infortunio Tomori indubbio per ilcon l’Inter La situazione di Tomori sarà rivalutata dallo staff medico deltra una settimana. Tuttavia, il difensore rossonero è indubbio in vista deldi campionato con l’Inter.