Brozovic e Lukaku | operazione recupero | a Inzaghi servono subito

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Adesso più che maiha bisogno di certezze. D'accordo, in bacheca c'è già la Supercoppa Italiana, ma le lunghezze di distacco dalla capolista Napoli sono 13 e i punti in meno rispetto alla fine ...

L'ex allenatore della Lazio, però, avrebbe bisogno anche di, due elementi chiave la scorsa stagione. Praticamente in questo 2022 - 23 non li ha mai avuti. E nonostante i gol di ...E neppureche, almeno sulla carta, avrebbe potuto sfruttare la partita con l'Empoli per ... E che fine ha fatto. E perchè Dumfries vive in periferia, anziché al centro del progetto. La ...

Il croato continua a lavorare a parte perché non ha risolto il problema al polpaccio, Big Rom non è al meglio della condizione: per un girone di ritorno al top serve tutto il loro apporto ...Lukaku in questa stagione non c’è mai stato, ai Mondiali non è stato in splendida forma e fa fatica. Il giornalista ha detto questo dagli studi di Sky Sport sulla sconfitta nerazzurra contro l’Empoli.