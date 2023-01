Brescia | esce di strada e muore il giorno del suo compleanno

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tragico schianto nel cuore della Bassana. Qualche minuto prima della mezzanotte, a Carpenedolo, un 67enne del posto – Sergio Zanetti il suo nome — è uscito fuoried è morto sul colpo proprio neldel suo. Ferita l’altra persona a bordo dell’autovettura (il figlio della convivente), che è stata trasportata per gli accertamenti del caso all’ospedale di Desenzano. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto (una Dacia) a causa di un malore. “Non sto bene”, avrebbe detto l’uomo al figlio di 37 anni della sua compagna, che viaggiava sul sedile del passeggero. Insieme erano diretti all’aeroporto, proprio per andare a prendere la donna che rientrava da un viaggio. Poi la sbandata e lo schianto contro il muro perimetrale di una casa ...

Tragedia ieri sera poco prima di mezzanotte tra Mezzane di Calvisano e Carpenedolo, in territorio di Carpenedolo (), lungo la Sp 69. Un'automobile, per cause da accertare, forse per un malore, è uscita di strada e si è ribaltata. Per l'uomo alla guida, S. Z. di Calvisano, 67 anni compiuti proprio ieri, non ...

Morto sul colpo il giorno del suo compleanno. Questo il tragico destino di Sergio Zanetti, un uomo di 67 anni di Calvisano, in provincia di Brescia, che ha perso la vita in un tragico incidente ...