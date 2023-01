Brennero | Salvini ai ferri corti con l' Austria | chiesta la procedura d' infrazione alla Ue

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Erano già alcuni giorni che Matteo, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, chiedeva all'di rivedere le limitazioni al traffico pesante che danneggiano gli autostraportatori italiani. Adesso è passato all'azione, chiedendo ufficialmente all'Unione europea di aprire unad'nei confronti di Vienna. "Ho scritto al commissario europeo dei trasporti chiedendo laper un'avvio dinei confronti dell'che non può danneggiare le imprese e gli autotrasportatori italiani - ha spiegatodurante il convegno di Conftrasporti-Confcommercio 'Le sfide per la crescita: il futuro dei trasporti e della logistica tra la svolta sostenibile e nuove tasse all'orizzonte' - Non è possibile che i ...

