(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il corpodi unresidente a Embu das Artes, nello stato brasiliano di San, è stato rinvenuto in un’a una trentina di chilometri dalla città. Secondo quanto apprende l’Adnkronos si tratterebbe di Antonio Maiorano, commerciante. Gli inquirenti stanno procedendo all’esame del Dna per identificare il cadavere e accertare il movente dell’omicidio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'imprenditore era scomparso da qualche giorno e sarebbe stato vittima di un agguato. Il corpo è stato trovato in un'auto a Embu das Artes, cittadina alle porte di San Paolotrovato morto carbonizzato in: si indaga per omicidio Vomito e vertigini all'improvviso, per i medici è colpa di un insetto. Poi la diagnosi choc: 'Ho pochi mesi di vita' Sepolto da ...

Brasile, italiano trovato morto carbonizzato in auto a San Paolo La Stampa

Brasile, italiano trovato morto carbonizzato in auto a San Paolo: si indaga per omicidio ilmessaggero.it

Brasile, italiano trovato morto carbonizzato in auto a San Paolo Adnkronos

Italiano trovato morto carbonizzato in Brasile: si indaga per omicidio leggo.it

Brasile, italiano trovato morto carbonizzato in auto a San Paolo: si indaga per omicidio ilmattino.it

Il presidente nello Stato di Roraima ordina un'inchiesta sulle morti provocate dall'attività dei cercatori d'oro illegali ...Giallo per la morte di un italiano in Brasile. Il corpo carbonizzato di un commerciante è stato rinvenuto nello stato brasiliano di San Paolo. Si trovava in ...