Brasile | italiano trovato morto carbonizzato in auto a San Paolo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il corpodi unresidente a Embu das Artes, nello stato brasiliano di San, è stato rinvenuto in un’a una trentina di chilometri dalla città. Secondo quanto apprende l’Adnkronos si tratterebbe di Antonio Maiorano, commerciante. Gli inquirenti stanno procedendo all’esame del Dna per identificare il cadavere e accertare il movente dell’omicidio. L'articolo proviene da Italia Sera.

