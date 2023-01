Botte da orbi Mentana-Orsini e la lettera a Travaglio | tutti in tribunale?

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Continua lo scontro a distanza tra Alessandroed Enrico. Il giornalista e direttore del Tg La7 ha indirizzato unaa Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano, in cui si lamenta delle affermazioni del professore salito alla ribalta per le sue posizioni sulla guerra tra Russia ed Ucraina: “Caro Marco, leggo sul giornale da te diretto un articolo a firma Alessandroin cui si afferma testualmente che ‘i media dominanti hanno assecondato la linea estremista di Biden e la narrazione secondo cui la Russia è uno Stato debolissimo con un esercito di cartone. Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Foglio, Libero, Il Giornale, L'Espresso, Radio 24, Enricomolti altri irresponsabili hanno fatto a gara a sostenere questa rappresentazione ...

Elly Schlein o Maria Elena Boschi, con chi usciresti a cena Vota il sondaggio Il quartetto, come è noto, è diviso su tutto e se le sta dando di santa ragione, vere e propriedaanche se ...... anche per una questione fisica e di attitudine, per quanto giochi un tennis pulito e frizzante, non ha ancora la capacità di battere Tiafoe , che alterna tranquillamente ledada fondo a ...

Botte da orbi alla moglie e minacce di morte con una motosega FrosinoneToday

Rissa a Napoli, botte da orbi in strada. Il video è virale: “Io ti uccido” anteprima24.it

Botte da orbi e rissa a Vulcano, scattano nove Daspo urbani, a ... BlogSicilia.it

Biasin: Napoli campione e botte da orbi, commenti sulla Serie A Esquire Italia

Piazza Cairoli, botte da orbi: adesso è allarme Messina Oggi

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potr ...Sono nove i soggetti nei cui confronti è scattato il provvedimento di Dacur (comunemente detto “Daspo urbano”) con una durata variabile tra i 12 e i 24 mesi. Riconosciuti quali protagonisti di una vio ...