, in progresso dello 0,56% alle 05:00, tratta a 27.451,6 punti. 25 - 01 - 2023 05:00Il Principale indice azionario giapponese tratta con un moderato - 0,45%, a quota 27.175,88 in apertura. 25 - 01 - 2023 01:30

Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,42%) Agenzia ANSA

Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+1,10%) Agenzia ANSA

Borsa Tokyo +1,46%, Shanghai e Hong Kong ancora chiuse. A Wall Street futures Usa poco mossi Borse.it

*** Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude a +1,46%, incoraggiata da Fed - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

*** Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude a +1,46%, incoraggiata da Fed il Dolomiti

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in calo dopo la chiusura mista del mercato azionario Usa, con l'attenzione degli investitori puntata sulla imminente stagione delle trimestrali. (ANSA) ...L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna in rialzo dell'1,46%. Le borse di Hong Kong e Shanghai sono rimaste chiuse in occasi ...