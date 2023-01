Boomerissima | Alessia Marcuzzi Vince Contro Belen Rodriguez!

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)sta piacendo molto al timone di questa nuova trasmissione ed in tanti l’hanno messa a confronto con, che conduce su Italia Uno…è il programma diche ormai va in onda tutti i martedì in prima serata su Rai 2. La conduttrice si scontra conRodriguez, che contemporaneamente conduce su Italia Uno il suo programma Le Iene. Tra le altre cose il pubblico ha notato lo stile della conduzione delle due, premiando lapremiataè tornata al timone di un ...

, il nuovo show di Rai2 condotto daMarcuzzi , sta ottenendo buoni risultati sia in termini di ascolti che di critica. Anzi, rispetto alla media di rete si può quasi parlare di ...Il piumino corto Moncler diMarcuzzi: abbinamenti e consigli Ciò che rende il piumino un ... La conduttrice di '' , il nuovo programma in onda su Rai2, ha optato per un look ...

Boomerissima: gli ospiti di Alessia Marcuzzi per la terza puntata Libero Magazine

Boomerissima, critiche sul profilo di Alessia Marcuzzi: “Alla tua età programmi di questo… Il Fatto Quotidiano

Boomerissima, stasera in tv su Rai 2: Alessia Marcuzzi infiamma il web con una pole dance. Ospiti e anticipazi ilmessaggero.it

Alessia Marcuzzi a Boomerissima punta sulla semplicità: top di raso e pantaloni neri per la puntata 3 Stile e Trend Fanpage

Alessia Marcuzzi, il video della pole dance scatena i fan: il dettaglio di Boomerissima svelato in anteprima ilmattino.it

C’è anche chi ha provato ad azzardare che, visti gli ascolti strepitosi di Boomerissima, la trasmissione Rai condotta da Alessia Marcuzzi si sia voluto creare un po’ di suspance e far salire ...Il mistero si infittisce. L’assenza di Teo Mammucari ieri sera a Le Iene ha lasciato tutti perplessi. Belen Rodriguez ha timonato da sola lo show non facendo alcun riferimento al collega.