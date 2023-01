“Boomerissima” | Alessia Marcuzzi si scatena tra frange e paillettes Ma piovono critiche

Leggi su dilei

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nuova puntata die nuove emozioni a suon di musica cone i suoi numerosi ospiti. La conduttrice, pochi istanti prima della messa in onda, ha condiviso su Instagram un video che la vedersi in balli e con un look sfavillante, impreziosito dae alti stivali bianchi. Tuttavia, sotto il suo post, ai numerosissimi messaggi di apprezzamento si sono aggiunte anche tanteta sui social: ledei followerssi conferma esplosione di bellezza, energia e sensualità a. In occasione del terzo appuntamento, la conduttrice si conferma ancora ...