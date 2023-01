Bologna | via libera per questo difensore

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) In casaè in programma un vertice tra società e dirigenza per provare a chiudere Terzic dalla Fiorentina.

...2023 - Sarà Venerdì 27 Gennaio 2023 il prossimo evento in programma alla Sala don Bosco (... Davide Conti è storico, consulente della Procura di(inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980), ......gli assi principali come quello dell'area di'. 'Germania e Francia negli ultimi 20 anni - ha concluso Tomasi - hanno investito il doppio di noi. Gli iter autorizzativi di oggi portano...

Sciopero dei benzinai: ecco i distributori aperti a Bologna. La mappa il Resto del Carlino

Ciro Cuomo e gli affari a Bologna: vestiti, estetica e ristorazione. «In via Saffi la sudditanza dei residenti» Corriere

Via Saffi chiusa di nuovo per cedimento dell'asfalto: traffico in tilt La Repubblica

Bologna, avvallamento in via Saffi: via le transenne il Resto del Carlino

Bologna, in via San Vitale cede un tubo dell'acqua: lavori in corso, autobus deviati La Repubblica

Oscar 2023 nomination, il corto di Alice Rohrwacher in corsa è stato girato a Bologna. Le riprese tra San Luca e via della Braina di Emanuela… Leggi ...La Regione Emilia-Romagna apre le porte ad Art City, l'evento dedicato all'arte contemporanea promosso dal Comune di Bologna, ospitando tre mostre negli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa, in ...