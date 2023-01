BMW M3 CS - 40 cavalli in più | 20 chili in meno

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Archiviate le celebrazioni per i cinquant'anni del reparto M, la BMW non si ferma e rinnova un altro classico della propria gamma sportiva: la M3 CS. Erede di una filosofia di successo, questa serie limitata unisce alcune delle caratteristiche viste sulla specialistica M4 CSL a trazione posteriore con elementi personalizzati esclusivi. La produzione del nuovo modello sarà avviata nel mese di marzo. 550 CV per il sei in linea. Partendo dalla base della M3 Competition da 510 CV i tecnici del reparto Motorsport hanno prima di tutto evoluto il sei cilindri, portandolo agli stessi 550 CV e 650 Nm della M4 CSL grazie alla maggiore pressione di sovralimentazione e alla messa a punto specifica dell'elettronica. La coppia massima è erogata in maniera costante da 2.750 a 5.950 giri, mentre il limitatore è posizionato a quota 7.200 giri. L'impianto di scarico, dotato di valvole attive, prevede un ...