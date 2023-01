Blog Grillo contro Zelensky a Sanremo | il dolore fa spettacolo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "Dalle bombe alle canzoni. Anche ilfa": così sul suo profilo Twitter il fondatore e garante del M5S critica l'annunciato collegamento del Festival dicon il presidente ucraino Volodymyr. Nel tweet è linkato un articolo dal suo, firmato dall'ex ambasciatore Torquato Cardilli, che critica la leadership ucraina e la strategia del campo occidentale sulla guerra. "Proclamando ai quattro venti che vogliono punire una volta per tutte la Russia, i politici occidentali - sostiene Cardilli - si comportano da incoscienti: continuano ad insistere nell`inviare nuove armi super tecnologiche che allontanano la pace e non evitano ulteriori distruzioni, lasciano spazio alle caste militari a scapito della diplomazia, nascondono che l`industria bellica gestita da veri e propri ...

