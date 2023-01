Blitz nei canili e gattili campani | anche nel Sannio una struttura “non conforme”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri dei NAS nell’ultimo periodo, di concerto con il Ministero della Salute, hanno effettuato una intensa attività di controllo, che ha interessato l’intero territorio nazionale, neipubblici e privati, al fine di accertare la corretta conduzione delle strutture ed in particolare lo stato di benessere degli “amici a quattro zampe”. Sono stati ispezionati complessivamente 876dei quali 244 sono risultati irregolari (pari al 27%), sanzionando 29 persone per violazioni penali e 230 per illeciti amministrativi, per complessivi 180 mila euro. Gli esiti degli interventi hanno determinato, nei casi più gravi, il sequestro di 26 strutture e di 871 quadrupedi. Le principali violazioni hanno riguardato carenze igienico/li ed autorizzative degli ambienti destinati al ricovero e ...

Il controllo dei veicoli in transito ha consentito di sequestrare 2 autovetture che circolavano senza la copertura assicurativa obbligatoria. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni in città e ...CAMPOBASSO - I Carabinieri del Nas, su disposizione del Ministero della Salute, hanno effettuato controlli in diverse Regioni.