Blitz dei NAS sui canili e gattili | doppio provvedimento in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri dei NAS hanno effettuato attività di controllo neipubblici e privati in provincia di Avellino per accertare la corretta conduzione delle strutture ed in particolare lo stato di benessere degli “amici a quattro zampe”. Insono stati svolti sei controlli, di cui uno risultato non conforme, con sequestro amministrativo di varie confezioni medicinali ad uso umano o ad uso veterinario scadute di validità. Un ambulatorio veterinario è stato sospeso per carenze strutturali, tecnologiche e organizzative. Irrogata una sanzione amministrativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.