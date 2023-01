(Di mercoledì 25 gennaio 2023)pubblica 'L'',disponibile da27suledigitali per Island Records / Universal Music Italia. E' l'aggiunta di un altro tassello ...

pubblica 'L'isola delle rose', nuovo singolo disponibile da venerdì 27 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. E' l'aggiunta di un altro tassello ...tutti gli ospiti della 73° edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 7 a sabato 11 febbraioe Mahmood . La coppia vincitrice del Festival di Sanremo 2022 tornerà sul palco ...

Blanco, ecco il nuovo singolo 'L'isola delle rose': da venerdì 27 gennaio su tutte le piattaforme leggo.it

Blanco ritorna con un nuovo singolo: ecco quando potrai ascoltarlo MTV.IT

“L’isola delle rose” è il nuovo singolo di Blanco fuori dal 27 gennaio All Music Italia

Rkomi e Mahmood-Blanco: ecco i dischi e i singoli più venduti del 2022 Vanity Fair Italia

“Sirio” di Lazza è l'album più venduto in Italia nel 2022: ecco la top 10 MTV.IT

Blanco pubblica "L’isola delle rose", nuovo singolo disponibile da venerdì 27 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal ...Esce il 27 gennaio L’Isola Delle Rose di Blanco, il nuovo singolo inedito che anticipa il prossimo progetto discografico attualmente in fase di lavorazione. Il brano segna l’atteso ritorno in radio de ...