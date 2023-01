Blanco annuncia un nuovo singolo con un criptico video social in cui appare in mutande

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sui manifesti anche alcune frasi, come 'Mi fai sentire vivo, ogni volta che respiro', che moltissimi fan hanno individuato come versi tratti da una nuova canzone in arrivo. Dopo il grande successo del ...

... tacchi e spacco vertiginoso UNA CARRIERA A TUTTA VELOCITA' Classe 2003, bresciano,si è imposto all'attenzione del mondo musicale nel 2021 con i successi di 'La canzone nostra' con Mace e ......e Mahmood torneranno sul palco del Teatro Ariston per esibirsi proprio con Brividi nella serata inaugurale della kermesse. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter ...

Blanco annuncia l'uscita di una nuova canzone Sky Tg24

Blanco annuncia il suo ritorno… in mutande Radio Italia

Blanco annuncia l'uscita del nuovo singolo: venerdì 27 gennaio Bresciaoggi

L’Anno che Verrà , Amadeus annuncia Blanco e Mahmood a Sanremo Il Fatto Quotidiano

Amadeus, l'annuncio dal palco de L'Anno che verrĂ : "Blanco e Mahmood a Sanremo" Today.it

I fan sono in trepidazione per l'uscita, venerdì 27 gennaio, del nuovo singolo del cantautore gardesano Blanco ...Martedì 7 febbraio Blanco e Mahmood torneranno sul palco del Teatro Ariston per esibirsi con Brividi, brano vincitore della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo Un annuncio misterioso con ...