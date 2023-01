Bitget tra finanza classica e digitale

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo il grande successo della partnership pubblicitaria con Leo Messi, l'exchange, tra i più importanti operatori del comparto fintech, torna a far parlare di sé. È infatti arrivata l'attesa ufficialità dell'attivazione del nuovo servizio SEPA/FPS. Grazie a questa nuova funzione, a metà strada trae decentralizzata, gli utenti registrati sulla piattaforma potranno combinare investimenti in valute a corso legale e in token digitali, ampliando notevolmente i loro margini di manovra.