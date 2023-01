Bimbo morto al Pertini di Roma | ecco chi ha chiamato il personale medico

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) , ma per ilera già troppo tardi La vicenda del neonatotra le braccia della madre aldiancora non è stata chiarita del tutto. Molte sono ancora le domande rimaste senza una risposta. Che cosa sia accaduto precisamente è ancora da appurare. Sarà la magistratura a chiarire la dinamica della vicenda, ma quello che per ora è emerso sono le due versioni contrastanti: quella della madre che parla di mancata attenzione da parte delospedaliero, che avrebbe negato aiuto in seguito alle sue insistenti richieste di supporto, e dall’altra quella delche nega qualsiasi forma di negligenza da parte del. Tuttavia, per ilpotrebbe configurarsi il reato di omessa sorveglianza. L’ipotesi potrebbe essere ...

L' infermiera è arrivata di corsa, ma ildi tre giorni era già. Era la notte dell'8 gennaio, ed ora il personale dell' ospedale Pertini di Roma , rischia di essere indagato, per omicidio ...La giornalista ha pubblicato il post sulla scia della tragedia di Roma , dove undi soli tre giorni èsoffocato in ospedale. Federico Fashion Style, Selvaggia rivela: 'Coming out Lo ...

La mamma del bimbo morto soffocato all'ospedale Pertini di Roma: «Chiedevo aiuto, mi hanno ignorata» Open

Chiara Ferragni sul bimbo morto al Pertini: "Anche io ho rischiato" TGCOM

Bimbo morto soffocato al Pertini: a dare l'allarme fu una delle mamme. I sindacati denunciano la carenza di personale Open

Neonato soffocato al Pertini, la madre: «Ho chiesto aiuto, mi hanno detto “no”. E il bimbo è morto» ilmessaggero.it

La mamma del neonato morto al Pertini: «Ho chiesto aiuto per tre notti di seguito, ma non mi hanno ascoltato» Corriere Roma

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È stata una neomamma a dare l'allarme, perché il piccolo Carlo Mattia era scivolato sotto la sua mamma esausta dopo 17 ore di travaglio e stava soffocando sotto il suo ...