Bimbe a “scuola di principesse” | le femministe s’infuriano L’ideatrice | «È solo un gioco»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nasce a Rho unadie scoppia il putiferio. Il corso base prevede lezioni di galateo, portamento, camminata con i tacchi, bon ton, dizione, trucco e acconciatura. È indirizzato alle bambine dai 6 ai 9 anni, prenderà il via ad aprile e durerà tre mesi. Alla fine sarà rilasciato anche un attestato. Accanto alla descrizione del corso c’è la foto patinata di una bambina ben truccata e con tanto di corona. Tanto è bastato aldel corso, Stefania Vadalà, wedding planner, per essere travolta dalle polemiche.di, la polemica sui social Pubblicata sui social, la locandina è immediatamente rimbalzata in Rete, animando il dibattito: “Basta stereotipi di genere!”. C’è chi scrive: «Ma non vi vergognate? Siamo nel 2023, ci stiamo battendo i tutti i giorni per cercare ...