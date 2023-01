La perizia, decisa dal gip di Milano Fabrizio Filice, esclude quindi che allasiano stati fatti assumere tranquillanti per evitare che i vicini, in assenza della madre che l'ha abbandonata per ...... i genitori della piccola Denise Pipitone, ladi 4 anni scomparsa davanti casa, a Mazara del ... magari chissà, come gesto di redenzione verso tutti gli innocentiammazzati, verso il piccolo ...

Bimba morti di stenti, la perizia: nessuna traccia di tranquillanti nel biberon Today.it

"Potevo essere io": i racconti dei genitori dopo la tragedia del ... Nostrofiglio

Neonato morto a Roma: cos'è il rooming in, tra benefici e rischio stanchezza della madre - Luce Luce

La vicenda del neonato morto soffocato ci ha lasciato tutte sconvolte DiLei

Macerata, bambina di 8 mesi muore per un’infezione il Resto del Carlino

Depositati i risultati degli accertamenti: trovati solo resti di paracetamolo. La difesa della madre, Alessia Pifferi, accusata di omicidio pluriaggravato: "Cade l'ipotesi di una premeditazione" ...Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "L'analisi del contenuto della bottiglietta San Benedetto Baby e del biberon non ha evidenziato la presenza di composti di interesse tossicologico". E' la conclusione a c ...