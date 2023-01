- Il presidente statunitense Joeha confermato l'invio all'Ucraina di 31 carri armati Abrams M1 su raccomandazione del Pentagono. "Sono i tank più potenti al mondo", ha detto, aggiungendo ..."Oggi annuncio cheall'Ucraina 31 tank perché possano difendersi contro la minaccia e la violenza della Russia". Così il presidente americanonell'atteso discorso sul sostegno all'Ucraina in uno dei ...

Biden: invieremo 31 carri armati Abrams a Kiev, ma ci vorranno mesi per costruirli TGLA7

Biden annuncia: “Invieremo 31 carri armati Abrams all’Ucraina” Agenzia Nova

Sì all'invio dei Leopard dalla Germania e degli Abrams dagli Usa. Mosca: "Li distruggeremo" - Biden ringrazia Scholz per l'impegno sui Leopard - Biden ringrazia Scholz per l'impegno sui Leopard RaiNews

Ucraina, Biden: "Invieremo 31 tank Abrams, ci vorrà del tempo" Adnkronos

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Meloni in call con Biden, Scholz, Macron e Sunak, alle 18 il... Corriere della Sera

Arriva la svolta sui tank per l'Ucraina: non c'è ancora una dichiarazione ufficiale, ma gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare gli Abrams M1, punta di… Leggi ...(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - "La Germania non mi ha costretto a cambiare idea". Lo ha detto Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva come mai avesse deciso ora l'invio di tank all'Ucraina.