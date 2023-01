Biden | 30 carri armati Abrams per Kiev Attesa per l’annuncio del presidente Usa

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildegli Stati Uniti, Joe, terra’ una dichiarazione pubblica sulla guerra in Ucraina alle 12:00 ora locale, le 18:00 in Italia. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Secondo fonti citate dall’emittente “Cnn”, ilUsa dovrebbe annunciare l’invio in Ucraina di circa 30. Le tempistiche dell’invio deisono ancora incerte, e addestrarne gli equipaggi potrebbe richiedere mesi. Secondo le fonti anonime, il governo Usa intende fornire all’Ucraina anche un piccolo numero di veicoli di recupero: mezzi cingolati utilizzati per la riparazione dio la loro rimozione dal campo di battaglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

