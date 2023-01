Bidello pendolare Napoli-Pordenone | Salvatore | mi “sacrifico” per diventare di ruolo

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si chiama. Ha un contratto da precario che scade il prossimo 30 giugno e guadagna 200 euro al mese che investe totalmente nelle spese di traporto. Da quattro anni, ogni venerdì, parte da(dove vive) per andare a(dove lavora comein un istituto superiore). Quasi 1.600 chilometri ogni fine settimana con l’obiettivo di accumulare punti in graduatoria edi. Un sacrificio che gli costa più del doppio di quanto guadagna: 520 euro tra vivere e spostamenti. La sua storia ricorda quella di Giuseppina, la ragazza campana salita di recente agli onori della cronaca per aver raccontato di fare laogni giorno trae Milano "per risparmiare visto che costa meno viaggiare in ...