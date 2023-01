Biathlon | Lisa Vittozzi è una ‘macchina da zero’ in staffetta Si prenderà il record assoluto?

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) C’è una caratteristica chenon ha mai perso, neppure nei momenti più bui dell’ultimo triennio. La sua capacità di trovare lo “zero” in, ovvero di chiudere la propria frazione senza ricorrere ad alcuna ricarica. Difatti, uno dei più grandi misteri legati al rendimento della sappadina era rappresentato dalla dinamica di passare da clamorose debacle nelle gare individuali a performance perfette nelle competizioni a squadre nell’arco di 24 ore! Al riguardo, va sottolineato come domenica 22 gennaio,inabbia coperto tutti i bersagli utilizzando esclusivamente i caricatori per la 15ma volta in carriera. Si tratta di un traguardo importante, poiché le ha consentito di appaiare Andrea Henkel e Mona Brorsson al terzo posto in questa speciale graduatoria delle ...

