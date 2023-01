Beyoncé coperta d' oro dagli emiri dimentica le canzoni pro-Lgbt

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)torna a esibirsi dopo 5 anni di silenzio in un concerto, ma si tratta di uno show provato che per forma e sostanza fa infuriare una fetta di fan della stella del pop. La 41enne texana ha cantato per una platea di vip in occasione dell'apertura del resort Atlantis a Dubai (riprese coi telefonini vietate, anche alle celebrities). Il cachet è da svenimento: di 24 milioni di dollari per 65 minuti di esibizione, siamo nell'ordine dei 330milaa dollari al minuto di lavoro. L'esibizione riempie il portafogli di, ma le fa perdere il sostegno della comunità. Infatti la star americana nel paese degli, dove l'omosessualità è fortemente e formalmente è prevista la condanna a morte, ha tagliato tutte ledell'ultimo disco, Renaissance, dedicato agli artisti neri gay pionieri ...

... qualcosa si è rotto di Mario Manca Ecco cosa ha scrittoa Meghan Markle dopo la sua ... AVVOLTI INSIEME NELLADI JB TikTok content This content can also be viewed on the site it ...... Paris Hilton e. Tuttavia, il rapporto col nudo è sempre stato - ed è tutt'oggi - piuttosto ...t - à - porter del '94 di Vivienne Westwood con Kate Mosssolo da una striscia di tessuto ...

Renaissance di Beyoncé, quanta moda che ci fa vedere (e ascoltare) la regina del pop soul Vanity Fair Italia

Beyoncé svela la cover di Renaissance, l'omaggio a Bianca Jagger e a Lady Godiva. Il post Sky Tg24

Billie Eilish e Jesse Rutherford, il debutto sul red carpet avvolti da una coperta Gucci Sky Tg24

Beyoncé posa per Renaissance: l'outfit creato con portadocumenti in plastica Sky Tg24