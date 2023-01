Bettini presenta ‘A Sinistra Da capo’ con Gualtieri | “Assemblea Pd al cloroformio | se non c’è chi vince e chi perde diventa inutile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Dov’è la, voi la sentite? La risposta è negativa. Dovrebbe essere questo il vero tema del Congresso Pd. Una domanda ineludibile”. Ne è convinto lo storico esponente dem Goffredo, che ha parlato della situazione del partito nel corso dellazione del suo libro “A. Da capo” (edito da Paper first) al Tempio di Adriano a Roma. Se tra i quattro candidati,aveva spiegato di essere ‘interessato’ al programma di Elly Schlein, ora però contesta il clima da ‘volemose bene‘, in vista delle primarie Pd: “Ho visto un’nazionale al, è successo di tutto, stiamo al 14 per cento nei sondaggi. Ma si può dire che tutto va bene? Mi fanno rimpiangere quei congressi democristiani in cui si tiravano i banchi, perché c’era ...