Berlusconi sta con Nordio | “La riforma della Giustizia è fondamentale per questo governo”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Silviosta con il Guardasigillie ritieneladelle. Lo dice in una intervista a tutta pagina al CorriereSera.“Il contrasto alla criminalità organizzata – spiega il leader di Forza Italia – e la tutela delle persone perbene in uno Stato di diritto non possono mai essere contrapposti. È uno dei fondamenti dello Stato di diritto. Pernoi sosteniamo con assoluta convinzione le riforme annunciate dal ministro”. LEGGI ANCHE, dapieno sostegno a: «La suaè liberale e garantista»"corregge" la legge Cartabia: si procede d'ufficio ...

