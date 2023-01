Bergamo | Bonaccini | Sala e Majorino insieme per lanciare il PD

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023). Il Partito Democratico cala l’asso da novanta e lo fa nella serata di venerdì 3 febbraio. Come? Chiamando a raduno tutti i suoi più illustri rappresentanti per accendere i riflettori sulle elezioni regionali del 12 e del 13 febbraio. Alle 18, al Centro Congressi, i Dem die provincia, capitanati dal primo cittadino Giorgio Gori, sono infatti pronti ad ospitare Stefano, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato a segretario del partito in competizione con Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, Beppe, sindaco di Milano,a Pierfrancesco, candidato per il centrosinistra in Lombardia. Un poker d’assi, dunque, senza dimenticare anche tutti i candidati bergamaschi chiamati a fare la loro parte in queste tre settimane che ...