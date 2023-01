Benzinai | sindacati revocano secondo giorno di sciopero

Lo sciopero deiin Italia iniziato ieri, marted , e che avrebbe dovuto durare 48 ore termina gi oggi, mercoled . IFegica e Figisc Confcommercio hanno comunicato di aver revocato la seconda ...Fegica e Figisc/Anisa: "Decisione a favore degli automobilisti e non certo per il governo" IFegica e Figisc/Anisa annunciano lo stop alla protesta deiin una nota congiunta. Una decisione, puntualizzano, assunta "a favore degli automobilisti e non certo per il governo".

Sciopero benzinai revocato, oggi distributori aperti in tutta Italia Adnkronos

Sciopero benzinai confermato, ma sindacati divisi. Faib: "Solo un giorno di serrata" QUOTIDIANO NAZIONALE

Benzina: sindacati convocati al ministero alle 15 - Attualità Agenzia ANSA

Sciopero benzinai, adesione fino al 90%. Il Mimit convoca i sindacati L'HuffPost

Benzinai, sindacati: “Clima inquietante, Digos nelle nostre sedi” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lo sciopero dei benzinai è terminato il 25 gennaio 2023 alle ore 19:00, garantendo così una maggiore stabilità per gli automobilisti.Mi sono attrezzata sapendo dello sciopero dei benzinai. Prima di ripartire per Trento faccio ... importante la significativa riduzione delle sanzioni". In generale, i sindacati hanno ritenuto positiva ...