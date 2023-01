Benzinai | Schiavello Asnali | No allo sciopero | governo ha accolto nostre richieste

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sulla protesta in corso e sullodeiiniziato ieri sera alle 19, è intervenuto, contattato telefonicamente dalla nostra redazione, Ferruccio(calabrese, coordinatore nazionale...

Sulla protesta in corso e sullo sciopero dei benzinai iniziato ieri sera alle 19, è intervenuto, contattato telefonicamente dalla nostra redazione, Ferruccio ...AsNALI, ha partecipato al secondo incontro del tavolo tecnico convocato dal governo a Palazzo Piacentin sede del MIMIT - con le Associazioni di categoria, in me ...