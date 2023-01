Benzinai in sciopero | Adesione massiccia Il governo convoca i sindacati

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si sono riunite a Roma, all'Hotel Nazionale a Piazza Montecitorio, le tre sigle che rappresentano i gestori del carburanti inda ieri sera contro le misure messe in campo dal decreto legge sulla Trasparenza dei prezzi. Giuseppe Sperduti di Faib ha dichiarato l'intenzione di far terminare la serrata questa sera mentre Fegica e Figisc-Anica Confesercenti concordano nel mantenere gli impianti chiusi per 48 ore. Durante la riunione isono statiti alle 15 dal ministro Adolfo Urso per un nuovo tentativo di trattativa, dopo i precedenti incontri conclusi senza accordo. "Lazione da parte del ministero va incontro alla nostra richiesta di capire come è strutturato l'emendamento“ ha dichiarato Bruno Bearzi presidente di Figisc, facendo riferimento alle proposte ricevute ieri da Urso per ...