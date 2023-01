Benzinai e balneari | Meloni costretta alla Realpolitik mentre Forza Italia e Lega fanno opposizione dall’interno E guadagnano consensi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gli ultimi sondaggi riassumono perfettamente il problema di Giorgia. A poco meno di cento giorni dnascita del governo la luna di miele con gli elettori sembra finita: gli alleati di maggioranzafacendole, il partito della presidente del Consiglio inizia a perderne. La leader di Fratelli d’si sta del resto scontrando con la realtà dei conti pubblici e dellanei rapporti con Bruxelles,continuano a fare promesse che non si possono mantenere. Dopo il clamoroso dietrofront sul pos durante il varo di una legge di Bilancio che ha ridotto il deficit per non andare allo scontro con la Ue e si ...

...mentre deve già trattare altri pezzi importanti del Pnrr Leggi anche Sciopero, ... "Soddisfatti per la linea del governo, in questo modo tuteliamo trenta mila imprese" ha detto ...... non confermando il taglio delle accise, poi ha scriteriatamente accusato idi ... Il governo si è incagliato anche sui. "Nel Ddl Concorrenza si sono voluti superare anni di storture e ...

Benzinai e balneari, si tratta - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Serrata dei benzinai, balneari, giustizia e Autonomia: la settimana calda del governo, tutti i nodi sul tavol… la Repubblica

Sciopero benzinai, Torto (M5S): "Meloni è l'unica colpevole" LA NOTIZIA

Benzinai, balneari, giustizia e autonomia. Tutti i guai di Giorgia Meloni Il Dubbio

Concessioni balneari, la destra litiga e per i primi 100 giorni della Meloni non c’è niente da feste... Il Riformista

Autonomia, balneari, intercettazioni, benzina. Il governo è in difficoltà. "Mi chiedo come possa stare in piedi una maggioranza in cui c'è una Lega pro autonomia e un partito come FdI che è ...