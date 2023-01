(Di mercoledì 25 gennaio 2023), questa mattina a Roma, dei dirigentitreche rappresentano i gestori dei carburanti, inda ieri sera per protestare contro le misure del decreto legge sulla Trasparenza ...

Nellaha presentato nei dettagli i contenuti della proposta emendativa delineata dopo i precedenti incontri visto che il decreto legge è già in commissione Attività produttive alla Camera ...Per la Faib si tratta di "unadi coordinamento". . 25 gennaio 2023

Benzina, riunione delle tre sigle in sciopero - Attualità Agenzia ANSA

Benzina: riunione stamani delle tre sigle in sciopero Tiscali Notizie

Benzina e diesel, finito tavolo tecnico del governo. Resta minaccia sciopero benzinai Sky Tg24

Sciopero dei benzinai, una delle sigle riduce a 24 ore lo stop. Oggi nuovo confronto. LIVE Sky Tg24

Caro carburanti, governo e Antitrust chiedono alla Gdf di bloccare speculazioni - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Fallito il tentativo in extremis del ministro delle Imprese Urso di scongiurare la mobilitazione. Il benzinaio, lo Stato alza i prezzi e accusa noi L'elenco degli impianti aperti (ANSA) ...Riunione, questa mattina a Roma, dei dirigenti delle tre sigle che rappresentano i gestori dei carburanti, in sciopero da ieri sera per protestare contro le misure del decreto legge sulla Trasparenza ...