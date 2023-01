Benevento | autobus in panne | disagi in centro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProblemi questa mattina per il traffico in via Perasso a. Undelle linee urbane in transito nella centralissima arteria e diretto in via Gramsci, per un guasto al motore, si è di colpo bloccato aldella carreggiata. Il conducente, costatata l’impossibilità di riavviare la marcia del pesante mezzo, ha chiesto l’intervento dei tecnici dell’azienda Trotta Bus per tentare di riparare il guasto. Si è comunque creata una situazione difficile per la circolazione con lunghe code di veicoli. Non è la prima volta, purtroppo, che si verifica un problema del genere per i mezzi che ogni giorno consumano chilometri e chilometri e che dovrebbero essere sostituiti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.