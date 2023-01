Benevento | a Frosinone fischia Baroni | la Strega non sorride col fiorentino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlsi appresta a ritrovare Niccolòdi Firenze. Il fischietto toscano è stato designato per dirigere il confronto con la capolista, in programma domenica (ore 16:15) allo “Stirpe“. Seconda gara stagionale percon lae il precedente non è di quelli incoraggianti: giallorossi sconfitti in casa dal Palermo (0-1). Sarà l’undicesima gara delcon ile lo score non induce certo all’ottimismo. Una sola vittoria ottenuta condai sanniti, nella stagione 2019/20 in casa del Cittadella (1-2), oltre a quattro pareggi e cinque sconfitte. Gli assistenti saranno Daniele Bindoni di Venezia e Giorgio Peretti di Verona. Seconda stagionale anche per il veneziano, assistente in ...