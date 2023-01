Bellingham al Liverpool? il giocatore ci pensa ma non vuole tornare in Inghilterra

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilnon si rassegna a perdere Jude. Il club inglese, infatti, si sta muovendo per provare a guadagnare terreno nella corsa al talento inglese del Borussia Dortmund che è in pole position per il mercato del Real Madrid della prossima estate. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Germania, il direttore sportivo dei Reds sta stringendo i contatti con l’ambiente diper cercare di convincerlo a firmare per il. Secondo la stampa tedesca la richiesta partirebbe direttamente da Klopp, grande ammiratore del giovane centrocampista. Un interesse crescente nelle ultime ore e questa è l’altra partita che Madrid egiocano prima di incontrarsi tra meno di un mese negli ottavi di finale di Champions League . Come riportato da As, il Real Madrid si vede in ...

Real Madrid are confident of signing Bellingham - but Liverpool are not giving up on the star, and Dortmund are out to tie him down to a big-money new deal.To that end, Liverpool’s need to strengthen in midfield is very well documented. Borussia Dortmund’s Jude Bellingham is their No 1 target and the Reds appear on track to secure his signing. And this ...