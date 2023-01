Belen Rodriguez tace sull’assenza di Teo Mammucari a Le Iene | “Lite clamorosa”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ieri sera contro Boomerissima di Alessia Marcuzzi, Italia 1 ha trasmesso con regolarità una nuova puntata de Lecondotta quest’anno dalla coppia formata da Teo. Come hanno però notato i telespettatori del programma condotto da Davide Parenti, ieri sera l’argentina ha condotto il solitaria. Teo, infatti, non solo non si è mai presentato in studio ma non è neanche mai stato citato da. Lei si è limitata a condurre da sola, lanciando servizi e interagendo col pubblico. Né una parola sul perché lui fosse assente, né un saluto, né nient’altro. L’assenza del conduttore era stata anticipata qualche ora prima della puntata da TvBlog: “Secondo voci che circolano con una certa insistenza Teonon ...

Ieri, martedì 24 gennaio 2023, è andato in onda il consueto appuntamento settimanale con lo storico programma d'inchieste di Italia 1 , Le Iene eha condotto l'ultima puntata senza Teo Mammuccar i con cui, fino ad oggi, è stata insieme al timone del programma di Davide Parenti . L'assenza di Teo Mammuccari a Le Iene: "Lite ...Spuntano le prime indiscrezioni sull'assenza di Teo Mammucari nella puntata de Le Iene andata in onda ieri sera su Italia 1.ha condotto il programma da sola, ma al pubblico non è stata fornita alcuna spiegazione. Si è venuto a creare, quindi, una sorta di mistero che ha lasciato i telespettatori perplessi. ...

Belén Rodriguez e la passione per i gioielli: quanto costa il nuovo orologio d'oro Stile e Trend Fanpage

Belén Rodriguez porta la primavera a Le Iene: l'abito di rose con l'oblò sul seno Stile e Trend Fanpage

Antonino Spinalbese rivela: Ho fatto un patto sotto le lenzuola con Oriana Fanpage.it

Quando si è una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo e su Instagram ci sono milioni di di follower a cui non sfugge anche il più minimo dei dettagli, è normale che il gossip si incedi ...Teo Mammuccari non si è presentato alla puntata di ieri, 24 gennaio delle Iene e nessuno ha spiegato il motivo Ieri, martedì 24 gennaio è andata in onda un’altra puntata de Le Iene, il fortunatissimo ...