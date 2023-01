Beccata a rubare morde e colpisce i dipendenti di un supermercato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) : succede a Giugliano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato una 60enne incensurata di Pozzuoli. L’episodio è accaduto in via Staffetta, poco lontano dalla caserma locale dei militari dell’Arma. La donna avrebbe agguantato alcuni alimenti dagli scaffali e li avrebbe nascosti in una borsa. Poco dopo, scoperta da due, ha tentato la fuga. Per liberarsi la strada la donna ha sferrato un pugno a uno dei due e morso l’altro, poi è fuggita. Il titolare dell’attività ha allertato il 112 e i militari sono arrivati in pochi istanti, la 60enne non è andata lontano ed è finita in manette. E’ ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Per i 2, due giorni di prognosi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.